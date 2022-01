Tierische Rettung : Hündin holt nach Autounfall in den USA Hilfe

Hündin holt nach Autounfall in den USA Hilfe

Hündin Tinsley hat die Polizei zur Unfallstelle geführt und konnte so Schlimmeres verhindern. Foto: AFP/-

Washington In den USA hat ein Hund echte "Lassie"-Qualitäten bewiesen: Nach einem Autounfall ihres Besitzers im US-Bundesstaat Vermont führte Hündin Tinsley die Polizei zu den verletzten Insassen.

Das teilten die Beamten am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit. Der Hundebesitzer sowie ein weiterer Insasse waren aus dem Auto geschleudert worden, nachdem das Fahrzeug die Leitplanke durchbrochen hatte.

Die beiden Verletzten wiesen bereits erste Anzeichen einer Unterkühlung auf. Die einjährige Hündin namens Tinsley rannte nach dem Unglück am Montagabend die Autobahn an der Grenze zum benachbarten US-Bundesstaat New Hampshire entlang, Autofahrer alarmierten daraufhin die Polizei.