Schneesturm in den USA : Dichter Schnee in Washington - Schulen und Büros geschlossen

Washington Das Winterwetter legt das öffentliche Leben in der US-Hauptstadt Washington lahm. Das bekommt auch US-Präsident Biden zu spüren. Seine Ankunft am Regierungssitz gestaltete sich schwierig.

Mehr als die Hälfte der Flüge an den drei großen Flughäfen in Washington waren am Montag verspätet oder wurden gestrichen, wie die Plattform FlightAware.com ermittelte. Gleiches galt für ein Viertel der Flüge an den drei großen Flughäfen in New York. In New Jersey war die südliche Hälfte des Staates von Schnee bedeckt, der in der Nähe des Ferienortes Atlantic City etwa 30 Zentimeter hoch lag.