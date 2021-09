Kürzere Verfahren : Italien beschließt Reform der Strafprozesse

Rom Italiens Justiz steht wegen ihrer oft langen Prozesse schon länger in der Kritik. Nach dem Willen der EU hat das Parlament nun eine Reform beschlossen, die durch verbindliche Fristen für kürzere Verfahren sorgen soll.

In Italien wird die Strafprozessordnung umfangreich reformiert. Der Senat in Rom als zweite Parlamentskammer stimmte am Donnerstag einem Gesetzesvorschlag von Justizministerin Marta Cartabia zu, wonach vor allem die Dauer von Verfahren durch verbindliche Fristen verkürzt werden soll. Für die Reform hatte zuvor das Abgeordnetenhaus votiert - sie kann damit als Gesetz in Kraft treten. Italien erfüllt damit eine der Forderungen der Europäischen Union, um die Hilfsgelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds abrufen zu können.