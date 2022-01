TV-Stars aus Frankreich : „Botox-Twins“ Bogdanoff sterben an Covid-19

Paris Die umstrittenen französischen Fernsehstars hatten sich nicht impfen lassen, weil sie die Impfung für gefährlicher hielten als die Krankheit. Zuletzt waren sie vor allem für ihre mit Botox herbeibeführten Gesichtsdeformationen bekannt.

Nur die älteren Französinnen und Franzosen erinnern sich noch an die Sendung „Temps X“: In futuristischen Anzügen präsentierten Igor und Grichka Bogdanoff in einem nachgebauten Raumschiff pseudowissenschaftliche Geschichten rund um das Thema Science Fiction. In den 1980er Jahren erlebten die wohl berühmtesten Zwillinge Frankreichs damit ihre größten Erfolge. Wirklich ruhig wurde es allerdings auch hinterher nicht um sie: Ihre deformierten Gesichter, deren Geheimnis sie bis zu Schluss nicht verrieten, brachten ihnen immer wieder Schlagzeilen sein. Nun sind die Brüder, die auch die „Botox Twins“ genannt wurden, im Abstand von sechs Tagen an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben, wie ihr Anwalt Edouard de Lamaze im Radiosender RTL bestätigte.