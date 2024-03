„Der Schmerz ist auch unser Schmerz“ Claudia Roth bei Gedenken für Opfer von SS-Massaker in Italien

Am 24. März 1944 wurden bei einer Vergeltungsaktion für einen Partisanenanschlag in Rom unter Leitung des SS-Kommandanten Herbert Kappler 335 italienische Zivilisten erschossen. Am Ort des Massakers - den Ardeatinischen Höhlen - befindet sich heute ein Mausoleum, das in Italien als Symbol für die Gräueltaten der deutschen Besatzung gilt. Zwei Tage vor Roths Besuch nimmt Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella an diesem Freitag an einer Erinnerungsveranstaltung in dem Mausoleum teil.