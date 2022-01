Vor 20 Jahren verurteilt : Gesuchter Mörder geht Polizei in Polen wegen fehlender Maske ins Netz

Warschau Ein 45-Jähriger, der vor rund 20 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde und dann geflohen war, ist der Polizei wegen eines Verstoßes gegen Corona-Auflagen ins Netz gegangen. Er hatte in einem Geschäft keine Maske getragen.

Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen ist ein verurteilter Mörder der Polizei in Polen nach 20-jähriger Flucht ins Netz gegangen. Der 45-jährige sei in Warschau festgenommen worden, weil er in einem Geschäft keine Maske getragen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.