Nach Fristablauf keine Lösung in Tel Avivi : Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung in Israel

Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung in Israel

Nach Fristablauf keine Lösung in Tel Avivi

Jerusalem Israels Langzeit-Ministerpräsident gelingt es nicht, eine Koalition zu bilden. Jetzt bekommt sein größter Rivale eine Chance. Oder es wird erneut gewählt – zum fünften Mal in zwei Jahren.

Israels rechtskonservativer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach der vierten Parlamentswahl binnen zwei Jahren mit der Bildung einer Regierung gescheitert. Eine entsprechende Frist lief um Mitternacht in der Nacht ab. Nun muss Staatspräsident Reuven Rivlin über das weitere Vorgehen entscheiden. Netanjahus politische Zukunft ist damit offen, seine Likud-Partei könnte zum ersten Mal seit zwölf Jahren in die Opposition gedrängt werden.

Seit dem 23. März, an dem die vierte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren stattfand , war es Netanjahu nicht gelungen, eine Koalition mit einer Mehrheit von wenigstens 61 der 120 Knesset-Abgeordneten zu schmieden. Zuletzt gab ihm Naftali Bennett von der rechten Partei Jamina einen Korb, dem er am Montag ein Rotieren im Amt des Ministerpräsidenten angeboten hatte.

Rivlin könnte nun Oppositionsführer Jair Lapid mit der Regierungsbildung beauftragen. Oder er könnte die Angelegenheit dem Parlament überlassen, das dann direkt einen Ministerpräsidenten wählen könnte. Scheitern diese Optionen, stünde eine weitere Parlamentsneuwahl an, die fünfte in etwas mehr als zwei Jahren. Rivlin erklärte kurz nach Mitternacht, er werde nun die 13 in der Knesset vertretenen Parteien kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu erörtern.