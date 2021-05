Zu Haftstrafe verurteilt : Sex abgelehnt - Frau in England tötet Mitbewohnerin und zerstückelt Leiche

Bristol Ein Gericht im englischen Bristol hat eine 28 Jahre alte Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie hatte noch wochenlang der Familie des Opfers in Kurznachrichten vorgetäuscht, die ebenfalls 28-Jährige lebe noch.

Weil sie Sex mit ihr abgelehnt hat, hat eine junge Frau in England ihre 28-jährige Mitbewohnerin getötet. Dafür verurteilte ein Gericht in Bristol die 28-Jährige zu lebenslanger Haft, mindestens aber 23,5 Jahre hinter Gittern. Sie habe ihr Opfer mit vier Stichen lebensgefährlich verletzt, sterben lassen und dann den Leichnam zerteilt, urteilte die Richterin. Die 28-Jährige habe dann versucht, die Leiche zu verbrennen. In Kurznachrichten an die Familie täuschte sie noch wochenlang vor, das Opfer lebe.