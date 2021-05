An Bord der ISS gereift : Weltraumwein könnte astronomischen Preis erzielen

Philippe Darriet, Präsident des Instituts für Wein- und Rebenforschung (ISVV) und Chef-Önologe hält eine Flasche Petrus-Rotwein, der ein Jahr lang in der Internationalen Raumstation um die Erde kreiste, nach einer Verkostung in die Kamera. Foto: dpa/Christophe Ena

London Ein im Weltraum gereifter Wein ist auch für den größten Kenner etwas Neues. Christie's rechnet damit, dass einer davon dafür mehr als 800.000 Euro springen lassen könnte.

Die Rotweine aus dem Château Pétrus in Frankreich zählen an sich schon zu den exklusivsten Tropfen weltweit. Jetzt könnte eine Flasche des Jahrgangs 2000 aber einen geradezu astronomischen Preis erzielen, wie das Auktionshaus Christie's am Dienstag mitteilte. Denn der Wein reifte 14 Monate lang im Erdorbit an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Christie's geht davon aus, dass gut betuchte Weinkenner bereit sein könnten, für diese Rarität mehr als 800 000 Euro zu bezahlen.