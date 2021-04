Politische Pattsituation : Israels Präsident beauftragt Netanjahu mit Regierungsbildung

Tel Aviv Obwohl weder er noch seine Gegner bei den Wahlen von vor zwei Wochen eine Mehrheit erlangten, ist Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Netanjahu habe „etwas bessere Chancen als andere“, begründete Staatspräsident Reuven Rivlin seine Entscheidung.

Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Rivlin erteilte den Auftrag am Dienstag mit einer Ansprache in seinem Amtssitz in Jerusalem.