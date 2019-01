Nach der Landung: Chinas Mondfahrzeug „Jadehase 2“ rollt los

Peking Ein kleiner Rover fährt über die Rückseite des Mondes. Nach der historischen Landung der Sonde „Chang'e 4“ hat China das mitgebrachte Fahrzeug gestartet. Esa-Chef Wörner plädiert für Zusammenarbeit.

Noch vor 60 Jahren war die sowjetische Mondsonde „Luna 1“ unbeabsichtigt am Mond vorbeigesaust. Sie hätte eigentlich am 4. Januar 1959 darauf landen sollen. Die erste harte Landung auf dem Mond gelang der Sowjetunion im September 1959 mit der Sonde „Luna 2“, das erste sanfte Aufsetzen 1966 mit „Luna 9“. 1969 betrat als erster Mensch jedoch ein Astronaut aus den USA den Erdtrabanten.

Nun ist China mit der „Chang'e 4“ der Start einer besonders anspruchsvollen Mission geglückt, denn auf der Rückseite des Mondes kann keine direkte Funkverbindung zur Erde aufgebaut werden. Die Chinesen hatten daher zuvor einen Übertragungssatelliten in eine entsprechende Position gebracht. China hat weitere Pläne und will 2030 seinen ersten Astronauten auf den Mond senden. Zudem schickte China 2018 zum ersten Mal mehr Raketen in den Orbit als jedes andere Land.