Als erste Nation überhaupt: China gelingt Landung auf der Rückseite des Mondes

Peking Ein chinesisches Raumfahrzeug hat einem staatlichen Medienbericht zufolge die erste erfolgreiche Landung auf der Rückseite des Mondes aller Zeiten absolviert. Minuten nach der Landung funkte die Sonde erste Bilder zur Erde.

Mehr als 50 Jahre nach der ersten Mondlandung hat eine chinesische Sonde erstmals auf der Rückseite des Erdtrabanten aufgesetzt. „Chang'e 4“ landete am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr MEZ am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Mondes.