Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks: 2018 starben mehr als 2200 Flüchtlinge im Mittelmeer

Paris Zwar ist die Zahl der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge im vergangenen Jahr gesunken. Doch noch immer sind nach UN-Angaben mehr als 2250 Menschen ums Leben gekommen.

2015 waren noch mehr als eine Million Menschen über das Meer nach Europa gelangt, die meisten von der Türkei nach Griechenland. Inzwischen haben sich allerdings die Flüchtlingsrouten verschoben: Die meisten Flüchtlinge kamen 2018 in Spanien an, wie das UNHCR mitteilte. Zuvor waren Italien und Griechenland die Hauptankunftsländer gewesen.

Nach Tagen auf hoher See zeichnete sich zuletzt für dutzende Flüchtlinge an Bord zweier von deutschen Rettern betriebenen Hilfsschiffen eine Verbesserung ihrer Lage ab. Malta erklärte sich am Mittwoch immerhin bereit, die beiden Schiffe näher an der Küste in seinen Gewässern fahren zu lassen. Grund sei die sich verschlechternde Situation an Bord, hieß es zur Erklärung.