In Indien: Frauen betreten Hindu-Tempel - das löst Chaos und Gewalt aus

Thiruvananthapuram Laut Gesetz ist es Frauen in Indien erlaubt, Tempelanlagen zu betreten. Als allerdings zwei Frauen nun einen Tempel betraten, kam es zu einer Gewalt- und Protestwelle mit Toten und Verletzten.

Bei Protesten gegen den Besuch von zwei Frauen in einem Hindu-Tempel im Süden Indiens hat es mindestens einen Toten und 15 Verletzte gegeben. Bei einer Protestkundgebung der hinduistisch-nationalistischen Bharatiya-Janata-Partei (BJP) von Regierungschef Narendra Modi sei am Mittwoch ein Mensch von Steinewerfern getötet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Kerala am Donnerstag. Mindestens 15 weitere Menschen seien bei anderen Zwischenfälle in dem Bundesstaat verletzt worden.