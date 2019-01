„Inseln sind fast leer“: Zehntausende Urlauber fliehen in Thailand vor Tropensturm „Pabuk“

Zehntausende Urlauber fliehen in Thailand vor Tropensturm „Pabuk“

Der Tropensturm „Pabuk“ sorgt in Thailand für eine große Abreisewelle. Foto: dpa/Sithipong Charoenjai

Bangkok Kurz nach dem Jahreswechsel sorgt der Tropensturm „Pabuk“ in Thailand für große Sorgen. Tausende Touristen sind vor dem Sturm geflohen und bringen sich in Sicherheit. Es gibt auch einen ersten Todesfall.

In Thailand sind zehntausende Urlauber vor dem Tropensturm "Pabuk" geflohen. Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen "fast leer", sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen.