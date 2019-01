Auch Gefahrgut verloren: Frachter verliert durch Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee

Frachter verliert durch Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee

Bremerhaven/Den Helder Der erste Wintersturm der Saison hat ein fast 400 Meter langes Frachtschiff in der Nordsee in Bedrängnis gebracht. Dabei sind Container über Bord gegangen. Darunter auch einige, die Gefahrgut enthalten. Inselbewohner greifen bei angespültem Treibgut zu.

Auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven hat ein Frachter im Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee verloren - deutlich mehr als zunächst vermutet. Die Reederei habe die Zahl nach oben korrigiert, teilte das Havariekommando am Mittwoch mit. Zunächst war die Einsatzleitung von 30 verlorenen Behältern ausgegangen.

Mindestens ein am Dienstag im Sturm über Bord gegangener Container enthalte Gefahrgut, hieß es. Nach Angaben der niederländischen Küstenwache sollen sogar mindestens drei Peroxid enthalten. Der Frachter ist demnach das größte Containerschiff Europas und kann rund 19.000 Behälter transportieren. Bisher wurden 21 Container an den niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland angespült.

Anwohner der Inseln haben TV-Geräte, Möbel und Spielzeug aufgesammelt, die als Treibgut an ihre Küsten gespült wurden. Örtlichen Medien zufolge fanden Anwohner darin unter anderem Kleidung, Spielzeug, Ikea-Möbel und Auto-Teile. Auf Fotos waren zahlreiche Personen am Strand zu sehen, die um offene Container herumstanden. Einer von ihnen trug einen noch verpackten TV-Bildschirm davon. Die Gegenstände gelten offiziell als Treibgut.

Wie die für Seenotfälle zuständige Einsatzzentrale in Cuxhaven weiter mitteilte, hatte die unter der Flagge Panamas fahrenden 396 Meter lange "MSC Zoe" die Container am Dienstag verloren. Sie befand sich bei starkem Sturm auf dem Weg von Antwerpen in Richtung Bremerhaven.