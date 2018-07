Anna Politkowskaja: Russland wegen mangelhafter Aufklärung verurteilt

Straßburg Die kremlkritische Journalistin Anna Politkowskaja wurde vor knapp zwölf Jahren erschossen - doch wer hinter dem Mord steht, ist immer noch nicht klar. Trägt Russland an dieser Undurchsichtigkeit eine Mitschuld?

Russland hat den Mord an der kremlkritischen Journalistin Anna Politkowskaja nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte unzureichend aufgeklärt. Zwar hätten die russischen Behörden eine Gruppe von Männern verurteilt, die im Jahr 2006 direkt an der Ermordung beteiligt gewesen seien, argumentieren die Straßburger Richter. Sie hätten aber nicht angemessen ermittelt, wer die Drahtzieher des Verbrechens waren, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung des Gerichts. (Beschwerdenummer 15086/07)