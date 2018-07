Indonesien: Dorfbewohner töten aus Rache 292 Krokodile

Jakarta Ein Mann ist im indonesischen Teil der Insel Neuguinea von einem Krokodil getötet worden. Daraufhin haben Dorfbewohner aus Rache 292 Krokodile getötet. Jetzt ermittelt die Polizei, wer Schuld an dem Massaker hat.

Aus Rache für den Tod eines Nachbarn haben Dorfbewohner im indonesischen Teil der Insel Neuguinea fast 300 Krokodile abgeschlachtet. Der Mann war am Freitag von einem Krokodil getötet worden. Nach seiner Beerdigung zog die Menschenmenge zu der Farm, auf der die Tiere gezüchtet wurden. Dann brachten die mehreren Hundert Leute nach Angaben der örtlichen Behörden 292 Tiere um. Die Polizei leitete am Montag Ermittlungen ein. In Westpapua - dem indonesischen Teil Neuguineas - stehen Krokodile unter Schutz.