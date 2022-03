Produkion läuft erst einmal weiter : Henkel stoppt Investitionen in Russland

Carsten Knobel leitet Henkel seit Januar 2020. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Volkswagen, Ikea, große Ölkonzerne oder nun auch die Zara-Mutter Inditex ziehen sich aus Russland zurück, Henkel stoppt zumindest erst einmal alle neuen Investitionen. Besucher der Online-Seite in Russland erfahren dies aber nicht.

Der Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel stoppt alle neuen Investionen in Russland. Das verkündete der Vorstand. Er verzichtet damit weiter auf einen Boykott. Ikea, VW, Mercedes oder Apple, Nike, Puma und am Wochenende auch der Zara-Mutterkonzern Inditex beenden dagegen vorläufig alle ihre Aktivitäten in Russland. Allerdings erklärt der Henkel-Vorstand, man werde „die dynamische Situation weiter genau beobachten und über weitere Maßnahmen entscheiden.“ Dies lässt die Option offen, bei einer weiteren Eskalation die Russland-Aktivitäten dicht zu machen.

Die Pressemeldung zum Investionsstopp ist auf der deutschen Internetseite aufzurufen, ebenso auf der Onlineseite in Englisch. Auf der russischen Internetseite des Konzerns (“Henkel.ru") ist die Information nicht zu finden. Das Unternehmen erklärt, dass die russischen Beschäftigten aber in einer Mail an alle Kollegen und Kolleginnen weltweit vom Stand der Dinge erfuhren.

Henkel hat mehrfach erklärt, man halte an den Aktivitäten in Russland auch aus Fürsorge um die 2500 Beschäftigten fest. Es gibt keinen von der Politik verordneten Boykott für Konsumgüter. Henkel macht in Russland rund eine Milliarde Euro Umsatz. Das sind fünf Prozent des weltweiten Geschäftes.