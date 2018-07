Nervengift in Amesbury: Scotland Yard findet Behälter mit Nowitschok

Polizisten sperren eine Straße in der britischen Stadt Amesbury: Dort war ein Paar mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen. Foto: dpa/Rod Minchin

Amesbury/London Eine 44-jährige Britin starb an den Folgen des Nervengifts Nowitschok. Nun hat Scotland Yard den Behälter gefunden, durch den sie in Kontakt mit dem Gift kam.

Die britische Polizei hat den Behälter gefunden, durch den zwei Briten mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen. Die 44-jährige Frau aus Amesbury war am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben. In der Klinik in Salisbury hatte sie etwa eine Woche mit ihrem 45-jährigen Lebensgefährten gelegen. Er ist mittlerweile wieder ansprechbar und konnte von der Polizei befragt werden.