Rauswurf von Netrebko und Gergijew : Die Kultur entdeckt im Ukraine-Krieg ihr politisches Gewissen - auf einmal

Der Dirigent Waleri Gergijew (rechts) mit Russlands Präsident Wladimir Putin Foto: dpa/Pool

Düsseldorf Russische Künstler verlieren in Deutschland ihr Engagement, weil sie sich nicht öffentlich gegen Russlands Präsidenten Putin positionieren. Das schafft gefährliche Präzedenzfälle.

Von Tanja Brandes

Für Dieter Reiter was es die logische Konsequenz. Am vergangenen Dienstag hat der SPD-Politiker und Oberbürgermeister Münchens die Zusammenarbeit mit dem russischen Dirigenten Waleri Gergijew beendet. Reiter hatte Gergijew ein Ultimatum gestellt und gefordert, der Musiker müsse sich eindeutig von Russlands Krieg gegen die Ukraine distanzieren. Das, erklärte Reiter in seiner Stellungnahme, sei nicht geschehen. „In der aktuellen Situation wäre aber ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können“, so Reiter. „Nachdem dies nicht erfolgt ist, bleibt nur eine sofortige Trennung.“

Sein Schweigen kostete den Star-Dirigenten den Job.

Wer sich nicht gegen Putin ausspricht, unterstützt ihn?

Die russische Sopranistin Anna Netrebko wiederum hatte sich zwar öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine, nicht aber gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausgesprochen. Mehrere europäische Konzerthäuser sagten daraufhin mit der Sängerin geplante Konzerte ab. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer sich nicht gegen den Krieg respektive gegen den russischen Präsidenten ausspricht, unterstützt ihn.

Nun hatten weder Gergijew noch Netrebko in der Vergangenheit aus ihrer Nähe zu Putin einen Hehl gemacht. Beide Künstler kamen dem Präsidenten im Wahlkampf zu Hilfe, beide befürworteten mehr oder weniger eindeutig die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014. Und beide ließen sich oft und gern von Putin feiern, gaben Konzerte zu seinen Ehren. Diese Art der Anbiederung und Unterstützung kann man mit Fug und Recht für verwerflich halten. Vor diesem Hintergrund sind auch die Beteuerungen Gergijews und Netrebkos, sie seien unpolitisch, nicht mehr als wohlfeil. Nur: Bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine hatte dieses Verhalten zwar immer wieder Unmut erregt – ein Grund, auf das Engagement der Musiker zu verzichten, war es gleichwohl nicht. Die Kunst – oder eher: die Prominenz der Künstler – schlug die Politik. Nun, so scheint es, liegen die Dinge anders. Europas Konzerthäuser entdecken ihr politisches Gewissen.

Putin war auch schon vorher ein Diktator

Es steht außer Frage, dass Putin mit der Invasion der Ukraine eine weitere rote Linie überschritten hat, doch dass es sich bei dem russischen Machthaber nicht um den freundlichsten und bei seiner Regierungsweise um eine menschenverachtende handelt, war lange klar, bevor der erste Panzer über die russisch-ukrainische Grenze rollte. Der Angriff Russlands auf sein Nachbarland hat auch viele derer, die ihre Sympathie (oder zumindest wirtschaftliche Abhängigkeit) zu Putin bisher noch irgendwie zu rechtfertigen wussten, dazu bewogen, sich öffentlich von ihm loszusagen. Das ist ein wichtiges Zeichen. Man kann sich von Prominenten wünschen oder sogar von ihnen erwarten, dass sie gegen einen Regierungschef ihre Stimmen erheben, der für einen Krieg verantwortlich ist und dessen Land sie qua Nationalität nun einmal repräsentieren. Verlangen kann man es nicht.

Gefährliche Präzendenzfälle

Die Tatsache, dass jemand aus einem – wohlgemerkt unpolitischen – Amt entfernt wird, weil er sich zu einer politischen Situation nicht äußert, ist nicht nur absurd, sondern schafft gefährliche Präzedenzfälle. Einerseits, weil ein solches Vorgehen auch in anderen, möglicherweise moralisch weniger eindeutigen Fällen Schule machen könnte, und andererseits, weil es die Glaubwürdigkeit von Künstlern herabsetzt, die sich tatsächlich politisch engagieren. Müsste man doch befürchten, dass sie es nur deshalb täten, weil es dem politischen Willen einer Regierung entspricht – so moralisch eindeutig diese auch sein mag.

Widerstand ist gefährlich

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Künstler wie Gergijew und Netrebko sind berühmt und einflussreich. Nachteile, die ihnen mit einer kritischen oder gar ablehnenden Haltung gegenüber ihrem Heimatland entstehen, können sie im Zweifelsfall verschmerzen. Ihre Freunde und Familienangehörige, die noch in Russland leben, können es möglicherweise nicht.

Es ist mutig, wie klar sich Personen des öffentlichen Lebens gegen Putin positionieren oder sogar gegen den Krieg auf die (russischen) Straßen gehen. Und noch viel mutiger ist das bei Personen, die nicht bekannt sind und sich nicht wenigstens einigermaßen von ihrer Prominenz geschützt fühlen können. Verlangen aber kann man es in keinem Fall.

Die Kulturinstitutionen verhalten sich heuchlerisch

Das Verhalten von Gergijew und Netrebko, ihre Anbiederung an einen Diktator kann man kritisieren – und die Kulturinstitutionen hätten auf ein Engagement in beiden Fällen womöglich verzichten sollen. Sie haben es nicht getan und versuchen das nun, da der politische Druck steigt, zu korrigieren. Das ist einigermaßen heuchlerisch, nicht zuletzt deshalb, weil niemand mit Sicherheit sagen kann, was Waleri Gergijew, Anna Netrebko und andere vermeintliche Putin-Freude wirklich über den russischen Machthaber und seinen Krieg denken und fühlen, solange sie es eben nicht eindeutig äußern.

