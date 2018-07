Putin, Merkel, Trump - Politiker, die unter Regenschirmen stehen

Düsseldorf Putin präsentiert sich oft als harter Hund. Aber nach dem WM-Finale musste ein Regenschirm den russischen Präsidenten schützen. Doch auch andere Politiker stellen sich gern unter. Eine humorvolle Übersicht.

Immer wenn es regnet, werden Politiker an ihr Menschsein erinnert. Sonst sind sie es gewohnt, dass alle und jeder auf sie hört, doch wenn es regnet, werden auch sie nass. Wladimir Putin wollte das am Sonntag um jeden Preis verhindern. Von der Siegerehrung nach dem WM-Finale waren Bilder zu sehen, auf denen einzig und allein der russische Präsident durch einen Regenschirm geschützt wurde, während die Präsidenten von Fifa, Kroatien und Frankreich geduscht wurden.

Doch die Recherchen unseres Redakteurs in der Bilddatenbank haben ergeben: Auch andere Politiker bedienen sich in Notfällen eines Regenschirms. In unserer Bilderstrecke finden Sie eine Auswahl.