Vulkan Kilauea Hawaii: Lava fliegt durch Bootsdach - 23 Verletzte

Honolulu 23 Menschen sind bei einer Bootstour vor Hawaii durch eine Explosion und Lava verletzt worden. Diese flog laut Behörden durch das Bootsdach, eine 20-Jährige zog sich schwere Verletzungen am Bein zu.

Andere Passagiere erlitten demnach Verbrennungen und Kratzer. Auf Hawaii bieten mehrere Touristenführer derzeit Touren auf See an, um Besuchern das Naturspektakel rund um den seit zwei Monaten hochaktiven Vulkan Kilauea zu zeigen. Dessen Lava strömt in den Ozean.