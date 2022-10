Vor laufenden Kameras : „Wieder da. Oh je, oh je“ – König Charles düpiert Premier Truss

London Der britische König Charles III. ist erst seit einem guten Monat auf dem Thron, doch er hat bereits den Ruf, vor der Kamera leicht aus der Rolle zu fallen. Dieses Mal erwischte es Premier Liz Truss.

Wie in einem Video des britischen Senders ITV zu hören ist, begrüßte Charles die Premierministerin bei der wöchentlichen Audienz im Buckingham-Palast am Mittwoch mit den Worten: „Back again. Oh dear, oh dear“ („Wieder da. Oh je, oh je“). Truss hatte zuvor einen Knicks gemacht, ihm die Hand gereicht und gesagt: „Ihre Majestät, schön Sie zu sehen.“