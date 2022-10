Royaler Freundschaftsbesuch : Wen strahlt denn Prinzessin Estelle hier so glücklich an?

Wen strahlt denn Prinzessin Estelle hier so glücklich an?

Stockholm Oranje zu Gast im hohen Norden: Der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Máxima sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Schweden eingetroffen. Eine junge Prinzessin freute sich besonders über den Besuch.

Das niederländische Königspaar wurde am Dienstag von der schwedischen Thronfolgerin Victoria und ihrem Gatten Prinz Daniel am Flughafen Stockholm-Arlanda empfangen, ehe sie König Carl XVI. Gustaf und seine in Heidelberg geborene Königin Silvia in den königlichen Hofställen offiziell in der schwedischen Hauptstadt begrüßten.