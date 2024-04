Wieder unterwegs William wieder in der Öffentlichkeit

Erstmals nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose seiner Frau Kate (42) wird der britische Thronfolger Prinz William (41) in dieser Woche wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Wie der Kensington Palast am Dienstag mitteilte, will der Prince of Wales am Donnerstag eine Wohltätigkeitsorganisation in der Grafschaft Surrey besuchen, die Lebensmittel von Herstellern und Händlern an Tafeln, Schulen und andere Institutionen verteilt, die ansonsten weggeworfen würden.