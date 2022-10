Trotz Kritik der Familie : Dänische Königin hält an Titel-Entzug für Enkel fest

Die dänische Königin Margrethe II. nimmt an einer Pressekonferenz in ihrer Residenz Chateau de Caix in der Nähe von Cahors im Südwesten Frankreichs teil (Archivfoto). Foto: dpa/Fred Lancelot

Kopenhagen Dänemarks Königin Margrethe II. hatte vier ihrer acht Enkelkindern ihre Titel entzogen. Ihre Familie zeigte sich betroffen und reagierte mit Unverständnis. Jetzt hat sich die Monarchin entschuldigt - an ihrer Entscheidung ändert das aber nichts.

Die dänische Königin Margrethe II. hält am Entzug der Titel für vier ihrer Enkelkinder fest. Zugleich bat sie in einer Stellungnahme am Montagabend ihren zweitältesten Sohn Joachim und dessen Familie um Entschuldigung. „Ich habe meine Entscheidung als Königin, Mutter und Großmutter getroffen. Aber als Mutter und Großmutter habe ich das Ausmaß unterschätzt, in dem sich mein jüngerer Sohn und seine Familie betroffen fühlen. Das hinterlässt einen großen Eindruck und dafür entschuldige ich mich.“