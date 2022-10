Erstmals in neuer Funktion : Prinz William und Kate besuchen Nordirland

Belfast Prinz William und Prinzessin Kate haben am Donnerstag Nordirland besucht. Begrüßt wurden sie von Politikern der Sinn-Fein-Partei – das galt einst als undenkbar.

Es ist die erste Reise des Paares in die ehemalige britische Unruheprovinz seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September. William rückte mit dem Ableben seiner Großmutter zum Thronfolger auf. Das Paar nennt sich seitdem Prinz und Prinzessin von Wales. In Nordirland tragen sie auch die Titel Baron und Lady Carrickfergus. Die beiden besuchten zunächst eine Organisation in der nordirischen Hauptstadt Belfast, die sich um Menschen mit hohem Suizidrisiko bemüht.