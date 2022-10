27 Jahre nach Skandal-Interview : BBC zahlt früherem Sicherheitschef von Lady Dianas Bruder weitere Entschädigung

London Mit gefälschten Dokumenten erschlich sich 1995 ein BBC-Reporter einst ein Interview mit Prinzessin Diana. Seit der Aufarbeitung hat der britische Sender bereits mehreren Beteiligten Schadenersatz gezahlt - jetzt soll ein früherer Sicherheitschef eine Summe erhalten haben.

Der Sender und Waller hätten sich mit der Zahlung auf einen Vergleich geeinigt, berichtete die BBC am Dienstag auf ihrer eigenen Webseite. Man entschuldige sich außerdem für das damalige Vorgehen und hoffe, Waller könne nun einen Schlussstrich unter die Ereignisse ziehen. Die vereinbarte Vergleichssumme wurde nicht beziffert. Waller hatte zuvor angegeben, wirtschaftlichen Schaden dadurch erlitten zu haben, dass sein Name mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurde.