Herausforderung für Prinz William : „Der Trauermarsch hat einige Erinnerungen wachgerufen“

Sandringham Prinz William hat sich zu seinen Gefühlen bei dem Trauermarsch für seine Großmutter Elizabeth II. geäußert. Dieselbe Strecke war er bereits als 15-jähriger Junge gegangen. Beide Male musste er einem Sarg hinterhergehen.

Der Gang hinter dem Sarg der kürzlich verstorbenen Königin Elizabeth II. hat beim britischen Prinzen William Erinnerungen an die Beerdigung seiner Mutter Diana vor 25 Jahren hervorgerufen. „Der Trauermarsch war herausfordernd. Er hat einige Erinnerungen wachgerufen“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag zu Besuchern vor Schloss Sandringham, wie auf Fernsehaufnahmen zu hören war. „Es ist einer dieser Momente, in denen man denkt: Ich habe mich darauf vorbereitet, aber ich bin nicht gut genug vorbereitet.“