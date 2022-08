1992 verkündet Premierminister John Major vor dem Unterhaus, dass Prinz Charles und Diana sich getrennt haben. Nach einer medialen Schlacht, die in einem Fernsehinterview von Diana gipfelte, in dem sie Ende 1995 ihre Verzweiflung in der Ehe schilderte, Ehebruch und Essstörungen einräumte, werden Charles und Diana nach Drängen der Queen am 28. August 1996 rechtskräftig geschieden. (Archivfoto, 1992)