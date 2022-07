Umstrittenes Interview : BBC entschuldigt sich bei Williams und Harrys Kinderfrau

London Lady Dianas Interview-Satz von der Ehe zu dritt ist im öffentlichen Gedächtnis haften geblieben. Jetzt muss die BBC für die Vorgeschichte zu Kreuze kriechen und sich bei der damaligen Kinderfrau entschuldigen.

Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Bashir Diana mit hinterhältigen Mitteln zu dem Interview überredete. So behauptete er, Pettifer habe eine Affäre mit Dianas Mann Prinz Charles gehabt, sei schwanger geworden und habe abgetrieben. Das Interview wurde durch Dianas Aussage berühmt, „es hat drei von uns in dieser Ehe gegeben“ - womit sie sich auf Charles' heutige Frau Camilla Parker-Bowles bezog.

Pettifers Anwältin Louise Prince sagte, Diana habe ihre Mandantin 1995 mit den Vorwürfen konfrontiert und am Hof erzählt, sie besitze einen Brief der Klinik, der die Abtreibung belege. Pettifer, die damals noch ihren Mädchennamen Legge-Bourke trug, habe jedoch nicht abgetrieben. Der Brief könne also nur gefälscht sein. Pettifer habe 25 Jahre darüber gerätselt, wer die Quelle dieser falschen Anschuldigung war. Pettifer selbst sagte, sie sei enttäuscht, dass sie erst zu Rechtsmitteln habe greifen müssen.