Gute Nachricht für Karnevalisten : Brachter „Wasserratten“ haben eine neue Prinzessin

Brüggen Nachdem das junge Dreigestirn um Prinzessin Nora für die Session nicht mehr zur Verfügung steht, wurden bei der Kinder-Karnevalsgeselslchaft Brachter Wasserratten neue Regenten gesucht. Eine Prinzessin ist bereits gefunden.

Die Kinder-Karnevals-Gesellschaft Brachter Wasserratten hat für die kommende Session eine Prinzessin. Was noch fehlt, ist ein Prinz: „Wir haben wohl keinen Prinzen, den suchen wir noch“, sagt Friedhelm Strucken aus dem Wasserratten-Vorstand. Prinzessin Nora, die nach der Corona-Pandemie ursprünglich noch eine Session dranhängen wollte, stand nicht mehr zur Verfügung.

Am 11. November wird um 19.11 Uhr Hoppeditz an der Brachter Mühle erwachen; danach werden die neuen Kinderregenten proklamiert; Treffpunkt für die Proklamation ist der Brachter Bürgersaal.

Karneval in Alpen

Karneval in Alpen : Prinz Torsten II. weiß, wie es geht im Froschorf

Wechsel an der Kempener Karnevalsspitze

Jahreshauptversammlung beim Kempener Karnevals-Verein : Wechsel an der Kempener Karnevalsspitze

Für Nelkensamstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr ist der Zug durch das Dohlendorf terminiert. Wer am Karnevalszug teilnehmen will, sollte sich jetzt schon melden. Die Anmeldefrist endet am 4. Februar.