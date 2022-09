Trauerfeier für die Queen : Enkel und Urenkel nehmen Abschied - Charlotte mit Hut und George mit Krawatte

London Bei der Trauerfeier für Königin Elizabeth II. waren die Urenkel Prinz George und Prinzessin Charlotte die jüngsten Teilnehmer. James Viscount Severn war als jüngstes Enkelkind der Queen dabei.

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) waren beim Trauergottesdienst für die Queen in der Westminster Abbey dabei. Feierlich und mit ernster Miene zogen die Kinder von Thronfolger William und seiner Frau, Prinzessin Kate, mit in das Gotteshaus ein. Sie gingen zwischen ihren Eltern und schritten langsam hinter dem Sarg ihrer Urgroßmutter her.