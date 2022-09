Hochkarätige Gästeliste : Wer bei der Trauerzeremonie für die Queen dabei sein wird - und wer fehlt

Foto: AP/Andrew Harnik 16 Bilder Das ist die Gästeliste der Trauerfeier von Queen Elizabeth II.

London 70 Jahre lang war die verstorbene Elizabeth II. britische Königin. Das Staatsbegräbnis am Montag ist ein Jahrhundertereignis, an dem sehr viele bedeutende Persönlichkeiten teilnehmen werden. Doch in der Westminster Abbey haben nur etwa 2000 Menschen Platz. Wir listen auf, wer dabei sein darf - und wer nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitglieder von Königshäusern

Mehrere Mitglieder von Königshäusern aus Europa, aber auch aus weiter entfernten Ländern haben ihr Kommen zugesagt. So kommt Japans Kaiser Naruhito mit seiner Frau Masako. Es ist seine erste Auslandsreise seit seiner Thronbesteigung 2019. Naruhito weicht damit auch von der japanischen Tradition ab, wonach der Kaiser nur selten Beerdigungen beiwohnt.

Zwischen den europäischen Königshäusern gibt es vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen, und so werden einige gekrönte Häupter am Montag in London dabei sein. Die dänische Königin Margrethe, eine Cousine dritten Grades von Elizabeth II., wird kommen. Die 82-Jährige hatte wegen des Todes der Queen Veranstaltungen zu ihrem eigenen 50. Thronjubiläum abgesagt.

Foto: AP/Christophe Ena 12 Bilder Menschen campieren auf den Straßen Londons

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima kommt mit Kronprinzessin Amalia, auch der 85 Jahre alte norwegische König Harald V., der belgische König Philippe und Fürst Albert II. von Monaco haben zugesagt. Außer dem spanischen König Felipe VI. kommt auch sein Vater Juan Carlos I., der 2014 nach einer Reihe von Skandalen abgedankt hatte und mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Exil lebt.

Staats- und Regierungschefs

US-Präsident Joe Biden kündigte schon früh an, dass er mit seiner Frau Jill zur Beerdigung kommt. Anders als andere Staatschefs, die gebeten wurden, gemeinsam mit weiteren Gästen mit Bussen zur Westminster Abbey zu fahren, darf Biden seine als „The Beast“ bekannte gepanzerte Limousine nutzen.

Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten, der mit seiner Frau Elke Büdenbender anreist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Staatschef Sergio Mattarella stehen ebenso auf der Gästeliste wie Irlands Regierungschef Micheal Martin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Außerdem sind Israels Präsident Isaac Herzog und seine Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Südkorea, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro und Yoon Suk Yeol, dabei.

Aus China kommt nicht Staatschef Xi Jinping, sondern dessen Stellvertreter Wang Qishan, wie Peking am Samstag mitteilte. Zuvor hatte der Vorsitzende des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, es einer offiziellen chinesischen Delegation untersagt, die zum britischen Parlament gehörende Westminster Hall zu betreten, in der der Sarg der Queen aufgebahrt war. Damit reagierte Hoyle wiederum auf chinesische Sanktionen gegen britische Abgeordnete im Streit über Menschenrechtsverstöße in der Volksrepublik.

RP-Podcasts Endlich die Welt verstehen - mit unserem Podcast "Tonspur Wissen"? Spitzenforschung im Gespräch. Jetzt reinhören und abonnieren: RP-Podcasts: Hier finden Sie unser komplettes Audio-Angebot

Vertreter der Commonwealth-Staaten

Natürlich nehmen auch zahlreiche Vertreter der 56 Commonwealth-Staaten teil. Mit dabei sind der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Kollegen aus Australien und Neuseeland, Anthony Albanese und Jacinda Ardern, deren Länder den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben.

Aus dem Commonwealth kommen ansonsten etwa Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Bangladeschs Regierungschefin Sheikh Hasina, der srilankische Staatschef Ranil Wickremesinghe und der Regierungschef von Fidschi, Frank Bainimarama.

Nicht eingeladen und unerwünscht

Russland und Belarus gehören wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu den wenigen Ländern, deren Vertreter nicht zur Trauerfeier für die Queen eingeladen wurden. Moskau reagierte erbost. Keinen russischen Vertreter einzuladen, sei „blasphemisch gegenüber dem Andenken von Elizabeth II.“ und „zutiefst unmoralisch“, hieß es aus dem Außenministerium.

In das von einer Militärjunta regierte Myanmar, früher einmal britische Kolonie, wurde nach Angaben aus London ebenfalls keine Einladung versandt. Auch das international isolierte Nordkorea, das von den radikalislamischen Taliban regierte Afghanistan sowie Syrien sind bei der Trauerfeier für Elizabeth II. nicht vertreten.

(felt/AFP)