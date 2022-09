Abschied von Königin Elizabeth II. : Diese Gäste werden zur Trauerfeier erwartet - und diese Regierungschefs sind unerwünscht

London Zum Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. am Montag werden Hunderte Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger erwartet. Ein Blick auf die Gästeliste - und darauf, wer ausdrücklich nicht eingeladen wurde.

Die Trauerfeier für die Queen soll am kommenden Montag in der Westminster Abbey um 12 Uhr beginnen. Erwartet werden laut Medienberichten etwa 2000 Gäste. Zu den geladenen Gästen gehören neben Mitgliedern der Königsfamilie natürlich auch die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Vorgänger sowie mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter. Für Deutschland nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender teil.

Die Gäste wurden Berichten zufolge gebeten, per Linienflugzeug anzureisen, um ein völliges Verkehrschaos in und um London zu vermeiden. Auch US-Präsident Joe Biden hat sein Kommen zugesagt - und nicht zuletzt seinetwegen wird es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen geben. Biden wird mit seiner gepanzerten Limousine „The Beast“ vorfahren. Die meisten anderen Gäste hingegen fahren gemeinsam in Bussen zur Westminster Abbey.