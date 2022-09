„Das passiert einmal im Leben“ : Tourismus in Großbritannien nimmt nach Tod von Königin zu

London Um das Geschehen rund um den Tod der britischen Königin mitzubekommen, halten sich zahlreiche Menschen in London auf. Das kommt Hotels, Restaurants und Geschäften zugute.

Das Aufsehen vor der Trauerfeier für die Königin am Montag hat verdeutlicht, dass die britische Königsfamilie eine globale Attraktion ist. Voraussichtlich Hunderttausende Menschen werden in dem Zeitraum, in dem der Leichnam der Königin aufgebahrt ist, deren Sarg aufsuchen. Dadurch steigt die Nachfrage nach Hotels in der Innenstadt von London. Dort gibt es schon Preisverdopplungen. Die Zahl der belegten Zimmer könnte den Höchststand von 95 Prozent erreichen, wie die Buchungsplattform Hotelplanner.com berichtete.