Schloss Windsor : Grab der Queen ist jetzt für Besucher geöffnet

Hunderte Besucher warten derzeit in Windsor Castle, um die Grabstätte von Queen Elizabeth II. zu besichtigen. Foto: dpa/Jonathan Brady

Windsor Schloss Windsor und die St.-Georges-Kapelle wurden erstmalig nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wieder geöffnet. Hunderte Besucher sind gekommen, um die Grabstätte der Queen zu besichtigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erstmals seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. sind Schloss Windsor und die St.-Georges-Kapelle, in der die Queen beigesetzt wurde, am Donnerstag für Besucher geöffnet worden. Das Schloss war seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September für die Öffentlichkeit geschlossen gewesen.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, reihten sich bereits am Morgen Hunderte Menschen in eine Schlange ein, um die frühere Wochenendresidenz und das Grab der Queen zu besuchen.

Die Queen wurde in einer Seitenkapelle der Kirche an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip, ihrer Schwester Margaret und ihrer Eltern beigesetzt. Am 19. September war die Queen in der Kapelle von Schloss Windsor beigesetzt worden. Besucher können dort nun den neuen Grabstein für die Queen, ihren Mann Prinz Philip und ihre Eltern besichtigen.

Foto: AFP/CARL RECINE 10 Bilder Trauerzug erreicht Schloss Windsor

Terence Tan aus Singapur, der sich zu einem mehrtägigen London-Besuch in Großbritannien aufhielt, hatte sein Ticket gebucht, sobald das Datum für die Wiederöffnung des Schlosses bekannt war. „Das wollte ich sehen, weil es eine wichtige Sache ist, etwas, was nur einmal im Leben passiert“, erklärte er.

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben. Sie hatte aber die letzten Jahre ihres Lebens meist in dem rund 40 Kilometer westlich von London gelegenen Windsor verbracht, wo sie schon als Jugendliche während des Zweiten Weltkriegs gewohnt hatte.

(hf/dpa/AFP)