„ Kultur der Ausbeutung“ : Harry und William kritisieren BBC für erschlichenes Diana-Interview

Los Angeles/London Einer Untersuchung zufolge soll ein Reporter der BBC sich mit gefälschten Unterlagen ein Interview mit der britischen Prinzessin Diana erschlichen haben. Ihr Sohn Harry macht nun Medien für ihren Tod verantwortlich.

Das Interview habe „wesentlichen Beitrag“ geleistet, dass sich die Beziehung seiner Eltern verschlechtert habe, sagte William (38) in einer Videobotschaft. „Es ist meine Sicht, dass die betrügerische Weise, in der das Interview zustande kam, substanziell beeinflusst hat, was meine Mutter sagte“, so William weiter.