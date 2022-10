Sorge um 18-jährige Catharina-Amalia : Niederländische Kronprinzessin wegen Drohungen aus Studentenbude ausgezogen

Den Haag Die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia verlässt nach Drohungen gegen sie nur noch das Haus, um zu Kursen an der Uni zu gehen. Aus Angst ist sie sogar aus ihrer Studentenunterkunft in Amsterdam ausgezogen. Wer terrorisiert die 18-Jährige?

Wegen gegen sie gerichteter Drohungen ist die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia aus ihrer Studentenunterkunft in Amsterdam ausgezogen. Die 18-Jährige sei zurück in den Palast in Den Haag gezogen und verlasse diesen nur noch, um Kurse an der Universität von Amsterdam zu besuchen, teilte die Königsfamilie am Donnerstag mit. Ihr Vater König Willem-Alexander sprach während eines Staatsbesuchs in Schweden von einer „sehr harten“ Situation für seine älteste Tochter.