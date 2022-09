„Moment, das ist doch Christina“ : CNN-Journalist entdeckt Kollegin am Queen-Sarg, während er live auf Sendung ist

London Die aufgebahrte Queen Elizabeth in Westminster Hall wird von Hunderttausenden Menschen verabschiedet. Nun gab es bei CNN einen skurrilen Vorfall. Was passiert ist.

Die Schlange vor Westminster Hall ist schon jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher. Hunderttausende Menschen wollen der verstorbenen Queen Elizabeth II. die letzte Ehre erweisen und defilieren am Sarg der Königin vorbei. Das Spektakel dauert noch bis kommenden Montag, dann wird die Trauerfeier mit Hunderten internationalen Staatsgästen für weitere Schlagzeilen sorgen. Livebilder aus Westminster Hall strahlen derweil zahlreiche TV-Stationen in die weite Welt hinaus. Die BBC bietet einen Livestream an, der am Mittwochabend gestartet wurde und am Montag beendet wird. Auch der Nachrichtensender CNN zeigte am Donnerstag Bilder vom Sarg der Queen und genau dort gab es für die Moderatoren eine durchaus merkwürdige Situation. Als CNN-Journalist Max Foster gerade seine Einschätzung über die Schlange vor Westminster Hall geben sollte, erkannte er ein bekanntes Gesicht in der Menschenmasse, die gerade am Sarg der Queen vorbeiging. Tatsächlich war auf dem Bild gerade CNN-Moderatorin Christina MacFarlane in der großen Halle zu sehen, wie sie mit ihrem Kind wartete. „Moment, ist das Christina MacFarlane? Ich glaube, wir haben da gerade Christina MacFarlane gesehen, sie hält ihr Kind in den Armen, sagte Max Foster und schien sichtlich überrascht über diese Zufallseinblendung zu sein. „Jedenfalls gehen viele Menschen dort entlang“, sagte Foster weiter. Foster hatte den richtigen Riecher. Es war seine Kollegin.

MacFarlane äußerte sich am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal zu dem kuriosen Vorfall. „Ich schnappte mir meine Tochter um die Königin zu sehen. Und mein Kollege hat uns live im TV entdeckt“, schrieb MacFarlane, die bei CNN in der Sportredaktion tätig ist und von zahlreichen Großevents berichtete. Nun war sie als Zuschauerin selbst teil eines Großereignisses und selbst das wurde im TV ausgestrahlt. Sachen gibt’s.

Wie groß der Andrang auf Westminster Hall ist, zeigte sich dann am Freitag. Wegen des enormen Andrangs dürfen sich vorerst keine weiteren Menschen anstellen, um am Sarg der britischen Königin Elizabeth II. vorbei zu defilieren. In dem Park am Ende der Schlange sei kein Platz für weitere Menschen mehr, teilte die Regierung am Freitagvormittag mit. Daher dürften sich mindestens sechs Stunden lang keine weiteren Menschen mehr anstellen, um in der Westminister Hall Abschied von der dort aufgebahrten Queen zu nehmen.

Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Am Dienstag wurde der Sarg mit ihren sterblichen Überresten nach London gebracht, seit Mittwoch ist der Sarg in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Schon Tage vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem Aufbahrungsort gebildet, bis Freitagmorgen wuchs sie auf rund acht Kilometer an. Die Wartezeit betrug damit etwa 14 Stunden.

