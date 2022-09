Laut Medienbericht : Harry und Andrew dürfen bei Totenwachen doch Uniform tragen

London Die in Ungnade gefallenen Adelsfamilienmitglieder Harry und Andrew dürfen nach Angaben eines US-Mediums bei der Totenwache am Sarg der Queen nun doch Militäruniformen tragen. Vorher haben die beiden immer Anzug tragen müssen.

Queen-Sohn Prinz Andrew und der in den USA lebende Königinnen-Enkel Harry könnten einem Medienbericht zufolge bei Totenwachen am Sarg der gestorbenen Monarchin doch Militäruniformen tragen. Harry (37) hatte - anders als sein Bruder William - bei den bisherigen offiziellen Terminen immer Anzug getragen. Nun sei ihm erlaubt worden, bei einer am Samstag geplanten Totenwache seine Uniform anzulegen, berichtete die Zeitung „Daily Mirror“ unter Berufung auf Quellen des Königspalasts. „Der gesunde Menschenverstand hat gesiegt“, zitierte das Blatt einen angeblichen Insider.