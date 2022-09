Trauergottesdienst für die Queen : König Charles III. und Camilla in Wales eingetroffen

Cardiff Das neue britische Königspaar ist in der walisischen Hauptstadt Cardiff eingetroffen. Dort soll ein Trauergottesdienst für die verstorbene Queen abgehalten werden. Es ist der letzte Teil ihrer Reise durch alle Landesteile.

Der neue britische König Charles III. (73) und Königsgemahlin Camilla (75) sind am Freitag in der walisischen Hauptstadt Cardiff eingetroffen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, landete das Paar per Hubschrauber nahe Burg und Schloss Cardiff Castle. Per Auto fuhren sie dann zur Kathedrale von Llandaff, wo ein Trauergottesdienst für die in der vergangenen Woche gestorbene Queen Elizabeth II. abgehalten wurde. Der königliche Wagen wurde mit Jubel und Beifall von den wartenden Menschen empfangen.