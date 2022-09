Aufbahrung der toten Königin : BBC überträgt fast 110 Stunden Queen-Sarg im Livestream

London Der Sarg von Elizabeth II. liegt bis Montag in der Westminster Hall im Londoner Parlament. Hunderttausende Menschen werden erwartet. Diejenigen, die es nicht schaffen, vor Ort zu sein, können das Ganze im Livestream der BBC verfolgen.

Der öffentlich-rechtliche britische Sender BBC wird die Aufbahrung von Queen Elizabeth II. im Londoner Parlament in einem Livestream übertragen. Das Angebot richte sich an Menschen in aller Welt, die der gestorbenen Königin ihren Respekt erweisen wollen, aber nicht nach London reisen können oder sich die langen Wartezeiten in der Hauptstadt nicht zutrauen, hieß es seitens des Senders.