Queen Elizabeth II. : Das müssen Sie zum Tag der Beerdigung wissen

London In Großbritannien wollen sich viele Menschen von Queen Elizabeth II. verabschieden. Für den 19. September ist nun ihr Begräbnis geplant. Wo Sie die Beerdigung im TV sehen können und was Sie zum Begräbnis wissen sollten, erfahren Sie hier.

Ein ganzes Land ist im Trauerzustand, die Welt schaut nach Großbritannien. Im Alter von 96 Jahren starb die britische Königin Queen Elizabeth II., die das Land 70 Jahre lang regierte. Nach ihrem Tod ist ihr Sarg an mehreren Orten in Großbritannien zu sehen, bis am 19. September schließlich die Beerdigung stattfinden soll.

Derzeit befindet er sich in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Viele Menschen versammelten sich dort an den Straßen, um den Leichenwagen zu sehen. Im Anschluss soll der Sarg im Flugzeug in die Hauptstadt London gebracht werden. Bis zu ihrem Begräbnis soll er dann in einer großen Halle stehen, wo ebenfalls trauernde Menschen hinkommen können, um sich von der Queen zu verabschieden.

Wann und wo findet die Beerdigung statt?

Das Begräbnis soll am 19. September 2022 ab 11.00 Uhr (MESZ) stattfinden. Um 12.00 Uhr ist dazu in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, zudem gibt es davor zwei Schweigeminuten zum Gedenken an die Queen. Sie wird dann in der St. George’s Chapel am Windsor Castle beigesetzt und der Sarg ihres verstorbenen Ehemannes, Prinz Philipp, wird zu ihrem gelegt. Außerdem wird es überall in Windsor und in London Prozessionen geben.

Was Sie beachten sollten, wenn Sie zur Beerdigung nach London reisen

Sollten Sie einen Trip nach London planen, um bei den Trauerfeiern und der Beerdigung der Queen vor Ort zu sein, müssen Sie einige Dinge beachten.

Da der Sarg der Queen bis zur Beerdigung noch einige Tage in der Westminster Hall aufgestellt wird, können Besucher dort schon einen Blick auf die Königin zu erhaschen. Allerdings wird hier mit langen Warteschlangen zu rechnen sein. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie die U-Bahn bis zur Station Westminster, St. James' Park oder Embankment. Von dort aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zur Westminster Hall.

Nach der einstündigen Trauerfeier am Tag der Beerdigung, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wird der Sarg von der Westminster Abbey zur Wellington Arch an der Londoner Hyde Park Corner gebracht. Auf der großen und feierlichen Prozession sind Mitglieder der Königsfamilie sowie hunderte Soldaten anwesend. Wenn Sie den Zug live sehen wollen, sollten sie sich am besten zur Mall begeben, einer großen Allee, die sich bis zum Buckingham Palace erstreckt. Da erwartungsgemäß schon in den frühen Stunden viel los sein wird, sollten Sie sich ebenfalls möglichst früh einen guten Platz nahe des Geländers sichern.

Wo wird die Beerdigung am 19. September im TV und Stream übertragen

Bereits ab morgens senden die britischen Fernsehsender BBC, Sky und ITV sowie die US-Sender ABC, CNN, NBC News und Fox News live aus London. Außerdem streamt BBC die komplette Beerdigung online live. Welche Sender in Deutschland die Beerdigung übertragen, ist bisher noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist aber, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Privat-Sender RTL aus London berichten werden. Bereits Prinz Philips Beerdigung im Jahr 2021 wurde live von RTL und in der ARD übertragen.

