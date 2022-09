An diesem Dienstag verlässt Queen Elizabeth II. für immer Schottland. Am Abend zuvor standen Tausende von Menschen in einer eineinhalb Kilometer langen Schlange, um der Monarchin in der St. Giles-Kathedrale in Edinburgh die letzte Ehre zu erweisen. Die Bilder im Überblick.

Mehr als zwei Stunden Wartezeit brauchte es, um von der Queen Abschied nehmen zu können.