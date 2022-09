Eine Woche nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist Großbritannien weiterhin in Trauer. In der Westminster Hall, in der seit dem frühen Mittwochabend der geschlossene Sarg der Queen aufgebahrt ist, können sich die Menschen von ihr verabschieden. Für den letzten Gruß nehmen die Landsleute kilometerlange Warteschlangen in Kauf. Unsere Bildergalerie zeigt die emotionalen Eindrücke aus London.

Menschen stehen am 15. September 2022 in einer Warteschlange vor der Westminster Hall in London, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.