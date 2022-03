Plus von 25 Millionen : Autobahn GmbH Westfalen investiert in diesem Jahr 530 Millionen Euro

2022 wird ordentlich in Autobahnen investiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die für die Autobahnen im westfälischen Landesteil zuständige Autobahn GmbH des Bundes wird in diesem Jahr 530 Millionen Euro in den Neubau und Erhalt des Straßennetzes investieren. Das teilte die Niederlassung am Freitag in Hamm mit.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 25 Millionen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Großteil der Summe fließt demnach in die Autobahn A45 und die zahlreichen maroden Talbrücken auf der Verbindung zwischen dem östlichen Ruhrgebiet und Frankfurt. Seit dem 2. Dezember ist die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid gesperrt. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Andere Brücken müssen ebenfalls neu gebaut oder verstärkt werden.

Die Niederlassung Westfalen ist für 1400 Kilometer Autobahnen zwischen Ostfriesland in Niedersachsen und Gießen in Hessen zuständig. Deshalb kommt nicht die ganze Summe von 530 Millionen auch NRW zugute. Ein großer Teil wird derzeit für den sechsspurigen Ausbau der A1 nördlich von Osnabrück in Niedersachsen ausgegeben.

(ldi/dpa)