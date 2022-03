Besondere Aktion in Hünxe : Impfen an der Autobahn

Torsten Baier (DRK) und Impfarzt Magnus Schech (rechts) standen am Freitag für potenzielle Impfkandidaten an der A3 parat. Foto: Michael Elsing

Hünxe Das mobile Impfteam des Kreises Wesel hat am Freitag in einer erstmaligen Aktion auf der Raststätte Hünxe-Ost gegen das Coronavirus geimpft. Das neue Angebot richtet sich vor allem an Lkw-Fahrer – auch aus dem Ausland. Wie das gelang.