Medizinischer Notfall : Irrfahrt auf der Autobahn – Transporterfahrer stoppt Auto

Bielefeld Als ein Autofahrer auf der A 2 bei Bielefeld einen medizinischen Notfall erleidet und in Schlangenlinien über alle drei Spuren fährt, greift ein Transporterfahrer ein. Er bremste den Wagen des Mannes ab und klemmte ihn zwischen seinem Transporter und der Leitplanke ein.

Ein mutiger Transporterfahrer hat die Irrfahrt eines Autofahrers beendet, der nach einem medizinischen Notfall auf der Autobahn 2 bei Bielefeld die Kontrolle verloren hatte. Der Mann sei am Mittwochabend mit seinem Wagen in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren geirrt und habe rechts und links die Leitplanke touchiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.